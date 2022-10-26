【英鎊危機】辛偉誠就任英國首相　財相侯俊偉與英倫銀行行長通話　英鎊再升超過1%　兌港元迫近9.1算關（第二版）

辛偉誠（Rishi Sunak）正式成為英國首相後，英國政治不確定性消除，英鎊滙價隨即出現反彈，昨日升近2%。加上財相侯俊偉與英倫銀行行長貝利通話後，鞏固市場信心，英鎊兌美元今日續升超過1%，暫報1.1585，兌港元迫近9.1算關，為9月下旬卓慧思（Liz Truss）政府公布財政計劃後的新高。

英國財相亨特（Jeremy Hunt）今日與英國央行行長貝利進行通話，侯俊偉重申了他對央行獨立性和通脹目標的承諾，雙方同意密切合作，以恢復英國經濟的信心和穩定，投資者預期政府與央行連成一線，有助回復市場信心，令英鎊滙價急升。

交易員最新亦預期，英倫銀行年內加息幅度或不足1.5厘，較原先預期1.75厘至2厘為低。

辛偉誠就任後，表示英國正面臨嚴重的經濟危機，將把穩定經濟放在政府政策的核心位置，建設能夠充分利用脫歐機會的經濟。

此外，他又提到剛離任的卓慧思（Liz Truss）促進國家經濟增長並沒有錯，只是改變時犯下一些錯誤，故他上台後將作出修正。

（第二版加入財相與英倫銀行行長對話消息）

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編輯：葉志偉