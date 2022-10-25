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【姜濤季前賽】麥當勞金鐘旗艦店化身籃球場 粉絲又一打卡新熱點

股樓投資 20:56 2022/10/25

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由麥當勞冠名贊助的ViuTV原創劇「麥當勞新世代Big Mac呈獻《季前賽》」正式啟播！向來十分支持姜濤和愛錫姜糖的麥當勞亦貼心地為粉絲們打造一個《季前賽》期間限定主題店，滿足粉絲們「親近」偶像的打卡渴望。位於金鐘海富中心的旗艦主題店亦由周一（24日）起化身《季前賽》主題店。

《季前賽》期間限定主題店會展出各款劇集宣傳品，包括餐廳入口的巨型劇照海報，讓顧客甫進入餐廳便能感受到熾熱的籃球氣氛！ 餐廳內更設有打卡牆和掛滿大型肖像的Banner，除了兩位主角姜濤及陳卓賢（Ian）以外，亦有一眾劇集演員包括呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）的肖像可以讓粉絲們瘋狂集郵！餐廳內的派對房間更會化身型爆Locker Room，讓顧客近距離與兩位「籃」神一同分享巨無霸和脆雞巨無霸等麥當勞美食，帶來視覺與味覺的雙重享受！

【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」【見下頁】

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同時，於活動推廣期間，旗艦主題餐廳更增設「籃球場」及展示新世代Big Mac籃球，讓各位粉絲猶如置身早前《季前爭霸》的拍攝場景！場內更設有姜濤和Ian的1:1人形紙板公仔，好讓姜糖和Hellosss們有機會與兩位「籃壇巨星」的偶像公仔合照！

【MIRROR】姜濤主演《季前賽》周一首播 MIRROR演唱會意外後首現身宣傳 頭5集劇照逐格睇（超多圖）【見下頁】

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早前，麥當勞邀得姜濤及Ian拍攝《季前爭霸》宣傳短片來推廣升級版經典產品－－巨無霸及全新推出的期間限定脆雞巨無霸，短片上畫短短幾日觀看次數已超過72萬次！有見及此，麥當勞再度獨家呈獻 《季前爭霸》的絕密番外篇，絕密花絮即日於香港麥當勞YouTube頻道搶先曝光，想在劇外繼續緊貼兩位「籃」神的英姿，就要立即到香港麥當勞YouTube頻道觀看絕密番外篇。

 

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

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記者：張以正

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