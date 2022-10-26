【啤酒股】潤啤挫7%創五個月低　斥123億人幣收購白酒製造商「金沙酒業」逾5成股權

▲ 潤啤斥123億人幣收購白酒製造商「金沙酒業」逾5成股權

華潤啤酒 （00291） 宣布，收購貴州金沙窖酒酒業55.19%股權，當中涉及出資10.3億元（人民幣，下同）及購買50.58%經擴大股本的股權，涉及112.7億元，總代價為123億元。潤啤指，收購事項可將集團酒類飲品組合及收入來源多元化，但仍將主要致力於中國的啤酒釀造業務。

潤啤挫7%，報41.2元，創五個月低。

貴州金沙窖酒酒業為位於中國貴州的知名中國白酒製造商，主要以摘要及金沙回沙品牌系列分銷產品，兩者均屬醬香型白酒類別。今年上半年，貴州金沙窖酒酒業除稅後純利為6.7億元。

增資及購股完成後，華潤酒業控股將持有貴州金沙窖酒酒業55.19%，宜昌財源持有44.81%。宜昌財源由宜昌市人民政府國有資產監督管理委員會擁有。

潤啤指，醬香型白酒傾向於跨越消費週期並產生長期的盈利回報，特別是鑒於中國對醬香型白酒的需求不斷增長及消費升級趨勢。集團認為，收購優質稀有的白酒資產控股股權因利潤率高及經營現金流強健，屬罕見良機且顯著提升集團估值。

潤啤又指，相信結合集團現有分銷渠道及目標集團在白酒業務方面的知識及經驗，可產生同效應，有助擴大業務範圍與規模，提高業務增長及盈利能力。集團將繼續積極探索與優質白酒生產企業的合作，加強於中國白酒行業的競爭力及品牌知名度。

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編輯：袁諾曦