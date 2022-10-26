  • 24°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 20:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股

股樓投資 19:34 2022/10/26

分享：

分享：

美元近月強勢導致人民幣走弱，觸發中資股被大量拋售。摩通首席全球市場策略師Marko Kolanovic卻認為，近期中國股市的股份大跌和本身的基本因素無關，並相信內地經濟保持增長，推出積極的財政政策以至全國逐步放寬防疫措施等，令這些中資股正處於合適的買入時機。

【港交所388】港交所暫停 恒指期貨產品市場波動調節機制  詳情請看【下一頁

摩通推薦高息股名單：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

另外，摩通亦於另一份中國市場策略報告，根據多個準則選出10隻適得投得的高息股。該行認為，這些股份同時符合以下條件，包括派息比率最少達三成，股本回報率最少見雙位數，預期股息回報最少達8厘，以及預測市盈率和市帳率各自較2008年或上市時低半成等。

歐舒丹上季銷售增24% 本港市場取得雙位數增長  詳情請看【下一頁

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

郵儲銀行（01658） 港股

上一篇文章

【新股IPO】內地跨境電商子不語傳最快下周招股 集資3000萬美元

下一篇文章

【iM會客室】恒指15000點受考驗 藥業股能否維持強勢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤季前賽】麥當勞金鐘旗艦店化身籃球場 粉絲又一打卡新熱點
【姜濤季前賽】麥當勞金鐘旗艦店化身籃球場 粉絲又一打卡新熱點
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
麗城花園三房553萬沽　重返2015年水平　實用呎價僅9668元
麗城花園三房553萬沽　重返2015年水平　實用呎價僅9668元
【電動汽車】正面與Tesla競爭 傳豐田擬重啓電動車戰略
【電動汽車】正面與Tesla競爭 傳豐田擬重啓電動車戰略
【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售
【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款