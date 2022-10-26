摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股

美元近月強勢導致人民幣走弱，觸發中資股被大量拋售。摩通首席全球市場策略師Marko Kolanovic卻認為，近期中國股市的股份大跌和本身的基本因素無關，並相信內地經濟保持增長，推出積極的財政政策以至全國逐步放寬防疫措施等，令這些中資股正處於合適的買入時機。

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摩通推薦高息股名單：

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另外，摩通亦於另一份中國市場策略報告，根據多個準則選出10隻適得投得的高息股。該行認為，這些股份同時符合以下條件，包括派息比率最少達三成，股本回報率最少見雙位數，預期股息回報最少達8厘，以及預測市盈率和市帳率各自較2008年或上市時低半成等。

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