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兩大蘋果作業系統更新　 iPadOS 16、macOS Ventura釋出

科技 19:50 2022/10/25

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兩大蘋果作業系統iPadOS 16及macOS Ventura正式推出。(Apple圖片)

果迷必用的作業系統，包括iPad裝置的《iPadOS 16》及Mac機用《macOS Ventura》正式推出，提供眾多之前發布會上宣傳的新功能，提升日常使用效率及生產力。

【撤出俄羅斯】未找到買家維持業務　SAP延遲撤出俄羅斯計劃

《iPadOS 16》提供透過「訊息」app 協作的新方式、「郵件」app 迎來重大更新、帶來「iCloud 共享圖庫」、通行密匙及 Safari 中的嶄新協作功能、加入「天氣」app、新增「參考模式」及「縮放顯示」等功能，以及透過「幕前管理」帶來全新的多工處理體驗。其他細節改良尚有改善「聽寫」使用體驗、改進Siri運行App捷徑、傳送訊息時加入表情符號及自動傳送訊息、以命令實現免提的方式掛斷通話或 FaceTime 通話、「家居」app介面翻新及支援新智能家居標準Matter。

桌面電腦級app發揮為iPad顯示器最佳化的新功能，多種功能更貼近Ｍac機感覺、「備忘錄」app會校正手寫筆記、以密碼鎖上個人備忘錄、加入螢幕截圖，及分類內容等。Game Center有翻新設計、FaceTime 的「接手」功能更為無縫體驗，另全新「輔助使用」工具有眾多項目可啟用。iPadOS 16 由即日起透過免費軟件更新方式提供，對應 iPad (第 5 代或更新的型號)、iPad mini (第 5 代或更新的型號)、iPad Air (第 3 代或更新的型號)，以及所有 iPad Pro 型號。

至於Mac機的《macOS Ventura》會有「相機接續互通」等新功能讓用户能夠在不同的Apple裝置暢順工作，「幕前管理」方便專注及在不同工作之間流暢切換，Safari 支援通行密匙簡化密碼處理，「郵件」app 及「訊息」app 亦有多項細節體驗提升，「iCloud 共享圖庫」提供簡易家人共享相片等。macOS Ventura 由即日起以免費軟件更新方式推出，支援配備Apple晶片的Mac及採用Intel處理器的Mac裝置。

對於追求新鮮的用戶，大可以立即升級，但如果是穩陣派，也不妨多等兩天看看坊間評價，或等下一個小更新推出再升級亦不遲，屆時第三方軟件的支援度亦會更好。

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責任編輯：王浩賢

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