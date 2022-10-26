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【日本旅行】富士山擬斥73億建登山鐵路　國際組織評價正面　能否成事？

商業 11:30 2022/10/26

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國際組織對於富士山興建登山鐵路表示歡迎。（法新社圖片）

日本山梨縣擬興建富士山登山鐵路，獲聯合國教科文組織（UNESCO）諮詢機構等國際組織的正面評價，料興建工程費用逾1400億日圓（約73億港元）。

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綜合日本傳媒報道，山梨縣政府等單位於去年2月開始構想，有意興建從山腳到山腰5合目的登山鐵路。NHK指，聯合國教科文組織（UNESCO）諮詢機構、國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）的內部文件指出，對於富士山興建登山鐵路表示歡迎。

連接山腳至5合目

根據目前構想，富士山登山鐵路將從山梨縣側的山腳，連接海拔約2300公尺的5合目附近，在長度約30公里的山梨縣付費道路「富士Subaru Line」上興建輕軌系統（路面電車）。由山腳至5合目的預估行車時間約52分鐘，最高時速約40公里；從5合目下山到山腳預估行車時間約74分鐘，最高時速約25公里。

仍需解決避難等挑戰

估算一年搭乘人次部分，如果來回車資1萬日圓（約527港元），大約會有300萬人次。若來回車資高達2萬日圓（約1,054港元）的話，將會減少至約100萬人次。

不過，此議題仍需面對破壞環境等憂慮，亦要與當地人士、政府達到共識。另亦有富士山火山噴發時如何避難，及發生雪崩或落石等情況對安全行駛會不會造成障礙等挑戰需要解決。

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責任編輯：葉泳珊

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