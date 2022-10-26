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【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶

理財智慧 07:44 2022/10/26

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香港人最愛食自助餐，最近也有愈來愈多酒店推出自助餐優惠。KKday推出香港九龍東皇冠假日酒店尚廚推出抵食自助餐優惠，尚廚「蠔得喜」推買2送2自助午餐優惠，可無限暢飲任食生蠔、刺身、肉眼牛扒，全包價低至每位196元，有興趣記得於今天（周三，26日）中午12時到KKday網站搶購優惠。

 

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

 

優惠詳情：
優惠一：【限量搶 - 買2送2】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲（星期一至五）
KKday 優惠: 成人787元 /4位，人均196.8元 /位 (原價: 1,443元/4位)  優惠連結：請按此

 

(已包括原價10%服務費)


 
焦點美食：即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、 熟蝦（星期六至日更會供應松葉蟹腳）四款刺身、六款壽司、八款頭盤、黑椒燒牛肋條、意式焗蟹肉蘑菇蛋餅、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、即煮粥檔、燒羊脾、中東旋轉烤肉檔、鐵板燒。
 
甜品：十多款甜品、七款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉。
 
午餐時段：12:00至14:30 

    點擊圖片放大
    +12
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優惠二：【快閃優惠 - 低至7折】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲（星期一至五）  優惠連結：請按此
KKday 優惠: 


成人 262元/位 (原價: 361元/位)
小童 182元/位 (原價: 251元/位)
長者 222元/位 (原價: 306元/位)
（已包括原價10%服務費)
 
優惠三：【快閃優惠 - 低至8折】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲（星期六至日）優惠連結：請按此
KKday 優惠: 
成人 331元/位 (原價: 405元/位)
小童 241元/位 (原價: 295元/位)
長者 286元/位 (原價: 350元/位)
（已包括原價10%服務費)   優惠連結：請按此

【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券，詳見【下一頁


優惠四：【限量搶 - 買2送2】「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐連無限暢飲（星期一至五）優惠連結：請按此
KKday 優惠: 成人1,291元 /4位，人均322.8元 /位 (原價: 2,367元/4位)
(已包括原價10%服務費)
 
焦點美食：即開生蠔、松葉蟹腳、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、熟蝦（星期六至日供應龍蝦）、煎鴨肝、五款刺身、九款頭盤、中東旋轉烤肉檔、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、鐵板燒羊扒、鐡板蒜片和牛粒、海膽醬燒豆腐、吉列炸蠔、原盅燉蟲草花杞子雞湯。

甜品：海鹽焦糖泡芙、日本竹炭紅豆卷蛋糕、焦糖布丁燒、芒果千層酥、綠茶歌劇院蛋糕、自家製榴槤雪糕，七款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉

晚餐時段：18:30至21:30 

【理財個案】7旬已退休廿四孝父母 想為40歲孩子預留資產 應如何配置，詳見【下一頁


優惠五：【快閃優惠 - 低至7折】「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐連無限暢飲（星期一至五） 優惠連結：請按此
KKday 優惠: 
成人 430元/位 (原價: 592元/位)
小童 270元/位 (原價: 372元/位)
長者 350元/位 (原價: 482元/位)
（已包括原價10%服務費)
 
優惠六：【快閃優惠 - 低至8折】「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐連無限暢飲（星期六至日）優惠連結：請按此
KKday 優惠:
成人 520元/位 (原價: 636元/位)
小童 340元/位 (原價: 416元/位)
長者 430元/位 (原價: 526元/位)
（已包括原價10%服務費)   優惠連結：請按此

使用日期：2022年11月1日至12月9日

【著數優惠】朗廷酒店推49折住宿優惠 住宿+「蟹逅金秋」自助晚餐＋自助早餐 低至每位$900，詳見【下一頁

 

優惠七：【快閃優惠 - 低至8折】「草莓誘惑」下午茶自助餐連無限暢飲（星期六至日）優惠連結：請按此
KKday 優惠：
 成人205元/位 (原價: 251元/位)
小童 151元/位 (原價: 185元/位)
 
焦點美食：烤蜜桃草莓沙律、草莓乳酪雞肉意大利包、草莓醬燒排骨、草莓醬炸魚柳、蜜味草莓雞扒、草莓香蕉薄餅
 
甜品：法式草莓班戟、草莓白森林蛋糕、草莓抹茶忌廉卷、草莓忌廉酥、雜莓特濃朱古力軟心蛋糕等、七款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉。
下午茶時段：15:15-17:15 
使用日期：2022年11月5日至12月11日（星期六及日）
優惠詳情：
優惠期 (預訂期)  : 2022年10月26日12:00至11月1日23:59
地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

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責任編輯：陳詠妍
 

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