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【美髮商機】Dyson宣布投資逾44億元 目標未來4年推出20項新美髮產品 同步發表《2022年全球頭髮研究報告》

理財智慧 20:05 2022/10/25

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Dyson今日（25日）宣布投資5億英鎊（約44億港元）擴展及加速旗下美髮產品項目的研究及技術開發，並計劃於未來四年推出20項新美髮產品。與此同時，Dyson發布了最新最全面的全球頭髮研究報告，旨在加深各地用家對頭髮類型、造型習慣，以及不同髮質及頭髮健康的認知和了解。

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Dyson透露在旗下4個科技園區中，設有數百個實驗室供6,000名工程師和科學家24小時全天候使用，隨時就嶄新意念和技術進行嚴格測試。為了真正了解所有頭髮類型的特性，並持續尋找更好、更健康的造型方式，Dyson團隊研發了測試台，並引入最先進的設備，例如掃描電子顯微鏡、熱像儀和氣流鐳射煙霧機等儀器，協助工程師更準確了解頭髮損傷的影響、全球頭髮類型和高速氣流的效果。

Dyson指出，研究及發展團隊一直專注研發適用於所有頭髮類型的技術。長久以來，市場對不同美髮造型產品存在錯誤理解或表達，以致產品未能真正迎合所有頭髮類型，同時保護頭髮免受熱力損害。Dyson是次投資項目的資金將用於建設新研究實驗室，旨在加深Dyson對全球頭髮類型和損傷的理解，同時支援持續多元發展Dyson的美髮科技。

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Dyson亦發表了《2022年全球頭髮研究報告》，研究訪問來自包括香港在內的23個市場的23,000名受訪者，協助Dyson工程師更深入掌握真實用家在美髮造型時所遇到的困擾。

重點研究結果：

頭髮認知及頭髮健康誤解：

逾8成（84%）香港受訪者指他們的頭髮已受損害，而頭屑、脫髮和白髮是他們最關注的問題，這數字比全球平均約7成（71%）為高。然而，這些關注與頭髮損害的因由無關。全球約3分2（67%）受訪者同意他們的頭髮儘管受損，但仍屬健康。

對於「健康」頭髮的觀感理解，全球受訪者的形容是有光澤（36%）﹑順滑（29%）、擁有健康頭皮（26%）。

Dyson高級頭髮科學家Rob Smith指出：「頭屑、脫髮和白髮並非損傷，而是頭皮和頭髮的生長問題。頭髮受損是指頭髮皮質層和角質層受破壞，可能會導致頭髮毛躁、缺乏光澤或折斷。保持頭髮健康的最好方法是未雨綢繆，並把頭髮暴露於致傷源的機會減至最低，例如過熱會令頭髮脆弱，更容易折斷或開叉。」

頭髮造型習慣及態度：

注意過度洗頭：Dyson全球頭髮研究報告顯示，全球近8成（79%）受訪者至少每天或每兩天洗頭1次，在香港更超越9成（92%）。

消費者擺脫後疫情造型倦怠：近6成消費者在疫情期間改變了頭髮造型的習慣，不過全球至少兩成受訪者已重拾疫情前的造型習慣，這數字亦有持續增長。

全球6成受訪者因疫情而改變打理頭髮的習慣，包括減少為頭髮造型（17%）及減少使用美髮產品（9%）。

不過，受訪者堅持進行基本頭髮保養及造型， 每週會使用定型噴霧﹑保濕產品﹑提升光澤度的產品及護髮素3至4次。香港受訪者使用各類護髮產品的比例更高於全球平均水平。

Rob Smith指出：「洗頭的頻密度取決於頭髮類型﹑活動水平和環境。過度洗頭可能會對頭髮造成重大損害，令頭皮的天然油脂流失，並導致髮絲乾旱。一般而言，頭髮或頭皮越油膩，可考慮較頻密洗頭。由於油脂累積，直髮或較易感覺扁塌，而波浪、曲髮和捲髮則會吸收油份，故洗頭次數可較少。要溫柔護理頭皮，使用適合自己頭髮類型的洗髮露，同時注意身處環境的污染水平，清洗頭髮沾有的污染，因為污染和紫外線元素也會增加頭髮的損傷程度。」

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責任編輯：嚴浩文

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