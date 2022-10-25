麗城花園三房553萬沽　重返2015年水平　實用呎價僅9668元

二手樓價續跌，各區屋苑再現時光倒流價。中原地產呂宗霖說，荃灣麗城花園2期6座高層F室，實用面積572平方呎，三房間隔，向東南，享內園景及部份海景，今年7月放盤，當時叫價688萬元，終累減135萬元，以553萬元沽出，撇除內部轉讓及事故單位成交計，是次成交價創7年新低，重返2015年水平，實用呎價9,668元。

代理透露，業主見市況前景未明，故不斷加大減幅求售，而買家為同區分支家庭，見近期樓價明顯回落，伺機尋覓筍盤上車，見上述三房單位價錢平過兩房戶，加上景觀及方向吸引，故睇樓當晚極速決定承接。

資料顯示，原業主於2005年5月以178萬元買入單位，持貨17年，現賬面獲利375萬元，單位期內升值2.1倍。

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