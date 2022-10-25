海翠花園高層海景戶 外區客「一炮過」608萬購入為退休打算

祥益袁思賢表示，屯門海翠花園6座高層H室，實用面積609平方呎。據悉，新買家是外區首置客，主要物色優質、舒適的物業作退休後居住，鍾情上述單位客廳及房間均可望開揚全海景及內籠附企理裝修，而且原業主累減逾80萬的議幅，新買家有感樓價吸引，遂便決定「一炮過」以608萬購入上址，單位以實用面積計算呎價為9,984元，屬於低市價成交。

屋苑建於屯門碼頭輕鐵站上蓋，設有輕鐵站、巴士總站及渡輪碼頭，交通四通八達，而且該區未來更有屯門南延綫鐵路站，海翠花園被預料可直達屯門碼頭港鐵站出入口，將會成為「鐵路盤」，有著發展優勢。

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