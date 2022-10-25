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【Adidas】Kanye West惹火言論爆煲、Adidas據報最快日內「割席」　若YEEZY系列告終有多傷？

股市 19:31 2022/10/25

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【Adidas】傳Adidas最快當地周二宣布終止與YEEZY設計者Kanye West合作關係

彭博引述消息人士指，美國說唱歌手及設計師Kanye West（現改名為Ye）近日發生一連串冒犯行為後，Adidas（美：ADDYY）有意計劃終止與其合作，並最快可能於當地時間周二宣布此決定。

Adidas與Kanye West自2016年開始合作關係並推出YEEZY系列運動鞋。據Telsey Advisory Group估計，YEEZY系列為Adidas帶來一年約15億歐元（折合相當於116億港元）銷售額，佔公司總收入的多於7%。

Adidas曾於本月稍早前發聲明表示，公司經過多次私下解決問題的努力後，決定審查與Kanye West合作關係。

West近期「白人命也是命」表態惹狠批　多家名牌割席

Kanye West向來以「敢言」見稱，但近月在社交媒體、公開場合冒犯其他人的爭議不斷擴大，包括穿上與黑人平權運動口號相對的「White Lives Matter」而備受歐美輿論批評。West近期也公開指控Adidas新款拖鞋「Adilette 22」，抄襲他的設計。

他於今年9月宣布與GAP終止合作關係，而Balenciaga早前亦表示與其斷絕關係 。

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記者：張巧怡

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