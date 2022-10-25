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【港元定存】livi bank上調港元定存年利率　12個月年息達4%

理財智慧 19:33 2022/10/25

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livi bank公布上調定期存款年利率。由2022年10月25日起，定存金額20萬元或以上， livi bank 4個月、6個月、9個月及12個月定期存款年利率，分別調高至3.5%、3.8%、3.9%和4.0%，適用於新舊客戶。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash 最實際

livi表示，每筆定存的存款額不設上限，惟每位客戶的最高總定期存款額仍為10,000,000港元。

【大行報告】 安踏品牌上季零售金額錄中單位數增長 卻遭多間大行下調目標價 股價曾急插一成 【見下頁

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livi bank最新港元定期存款利率：

由2022年10月25日起：

存款期 年利率
500港元至199,999港元 200,000港元或以上*
1個月 0.45%
3個月 1.50%
4個月 1.80% 3.50%
6個月 2.20% 3.80%
9個月 2.30% 3.90%
12個月 2.40% 4.00%

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

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撰文 : 陳楚琨

livi Bank 定期存款 港元定期存款 港元 經濟 香港

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