【港元定存】livi bank上調港元定存年利率　12個月年息達4%

livi bank公布上調定期存款年利率。由2022年10月25日起，定存金額20萬元或以上， livi bank 4個月、6個月、9個月及12個月定期存款年利率，分別調高至3.5%、3.8%、3.9%和4.0%，適用於新舊客戶。

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livi表示，每筆定存的存款額不設上限，惟每位客戶的最高總定期存款額仍為10,000,000港元。

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livi bank最新港元定期存款利率：

由2022年10月25日起：

存款期 年利率 500港元至199,999港元 200,000港元或以上* 1個月 0.45% 3個月 1.50% 4個月 1.80% 3.50% 6個月 2.20% 3.80% 9個月 2.30% 3.90% 12個月 2.40% 4.00%

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