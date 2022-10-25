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【新股IPO】萬達商管上市申請再度失效 標普：未來12至18個月集團流動性或增壓力

股樓投資 19:47 2022/10/25

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萬達集團旗下商業營運平台珠海萬達商業管理上次申請接連失效。根據港交所資料顯示，萬達商業提交的上市申請6個月有效期已屆滿，這已是第二度上市申請失效。萬達商管先後於去年10月及今年4月提交上市申請。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

此前，萬達商業曾與機構投資訂立對賭協議，公司要在2023年10月31日前完成上市，同時不可更改其主營業務，並設有經營指標，否則需要向相關投資者回購全部股份。因此其能否上市對公司前景難免有影響。標普指，如果萬達商業不能如期上市，萬達商管和萬達集團在未來12至18個月內都將面臨較大的流動性壓力 。

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不過，有內地媒體指，上市申請失效並不影響萬達商管在港上市的進程，公司將會盡快按港交所要求更新提供申報材料，強調目前上市進展有序推進中。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

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記者：張以正

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