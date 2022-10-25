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【撤出俄羅斯】未找到買家維持業務　SAP延遲撤出俄羅斯計劃

科技 19:09 2022/10/25

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俄羅斯與烏克蘭的戰爭，引發西方國家及企業對俄羅斯進行制裁。原本計劃於年底前撤出俄羅斯的德國軟件供應商SAP指，因未能尋得買家以維持現時僅存的維護業務，或令旗下員工面臨法律風險，所以決定延遲撤出俄羅斯。

【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈爭議持續燃燒　Elon Musk：已撤銷對五角大廈的申請

外媒《路透社》報道引述5名消息人士指，原打算於年底前正式撤出俄羅斯的SAP，遇上法律上的阻礙。儘管SAP已關閉其在國的數據中心和雲業務，但其在俄羅斯的維護業務，因受部分已簽訂的年度合同所限，必須維持服務如常，否則或面臨法律風險。

其中4位消息人士又指，根據俄羅斯法律，運營相關部門SAP CIS的員工，可能需要對任何違反合同的行為，而承擔個人責任，即公司若違約，員工可被起訴。

SAP發言人表示，該企致力於盡快結束其在俄羅斯的業務，然而俄羅斯最近的法律發展，限制了該企撤出計劃最後階段的選擇。他們已將其在俄羅斯的員工，由1,250人大幅減少，預料至年底時，相關員工人數將少於100人。

【俄烏戰爭】烏克蘭星鏈費用難負荷　SpaceX去信美國防部要求買單

【俄烏大戰】美軍開發AI程式　協助烏克蘭預測補給需求

責任編輯：殷凱怡

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