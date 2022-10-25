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【業績｜體育用品股】滔搏中期少賺20%息13分人幣　按年淨關857間店

股市 19:04 2022/10/25

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滔搏中期少賺20%息13分人幣　按年淨關857間店

內地運動零售運營商滔搏國際 （06110） 收市後公布截至8月底止，上半財年經營利潤按年跌23.3%至15.8億元（人民幣，下同），純利按年跌19.9%至11.5億元。滔搏擬派中期息13分，按年持平，派息率為 70.4%。

滔搏指，上半財年疫情對線下客流產生顯著影響，消費需求再次轉為線上化。期內，雖然收入按年跌15.1%至132.2億元，但零售業務的線上銷售金額按年大幅增長，其中基於社群運營的線上私域銷售金額按年增速最為顯著。

集團於期內開通小程序的直營門店後，私域流量銷售金額對門店總直營零售銷售金額的貢獻佔比已達至20%低段水平。

來自耐克及阿迪達斯的收入跌逾14%

包括耐克及阿迪達斯的主力品牌對集團收入貢獻仍然最多，佔比為87.3%，錄115.4億元，按年跌14.6%。至於包括彪馬、匡威（Converse）、李寧等的其他品牌收入按年跌18.2%至15.6億元。

另外，集團毛利率上升1.1個百分點至45.6%。平均存貨周轉期上升19.8日至167.6日。

上半財年滔搏加大了低產和虧損店鋪的關閉力度，料此舉可緩和收入下降對費用率的直接影響。截至8月底止，運營6,928家直營店鋪網絡，較2月底淨減少767間，較去年同期則淨減少857間。其中，有3,938間為150平方米及以下的門店，佔比為56.8%，而150 平方米至300平方米的門店佔比為28.3%，300 平方米以上的門店佔比為14.9%。

展望下半財年，面對不確定的市場環境，滔搏會加強與品牌夥伴的合作、運用「優選+優化」策略推行直營門店升級和基於門店的全域化零售運營、聚焦消費者互動與運營，尋求會員規模和粘性的同步發展等。

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編輯：袁諾曦

滔搏（06110） 港股

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