▲ 【小學全日面授】教育局放寬小學全日面授課堂安排 全級70%小學生接種兩針可12月恢復全日制

教育局向全港學校發信，講述2022/23學年面授課堂的最新安排，並放寬小學全日面授的條件。教育局指，基於小學生的接種率正穩步上升，現時5至11歲學童接種第二劑疫苗比率已超過七成，為讓小學生逐步回復正常的校園生活，由12月1日起，若個別小學（包括特殊學校的小學部）全校或該個別級別已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生，達到全校可接種疫苗的學生人數的70%或以上，可向教育局提出申請，教育局會按這些學校的實際情況，讓有關學校為全校或該個別級別安排全日面授課堂。

中學9成人完成接種三劑疫苗面授安排 延至明年2月

當局指，如有醫生證明顯示暫不宜接種疫苗、因近期曾確診不宜接種疫苗、身處香港以外地區的人士，則不計算入全校可接種疫苗的學生人數内。

中學方面，教育局也暫緩中學須9成人完成接種三劑疫苗才可恢復全日面授的安排，以及打齊三針才可參加課外活動的安排，由原本的11月1日推遲到2023年2月1日。

幼稚園學生則因為年紀較小、自理能力較低，而幼稚園學生的疫苗接種率目前仍不高，故暫時不安排幼稚園全日面授課堂。

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