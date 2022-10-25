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【零售】沃爾瑪重整女性貼身衣物及睡衣系列　看好市場需求

商業 19:11 2022/10/25

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沃爾瑪重整女性貼身衣物及睡衣產品線，推出新品牌「Joyspun」。（沃爾瑪圖片）

沃爾瑪（Walmart）早前表示在經濟不明朗下，吸引到更多精打細算的中高階客戶群，對銷售仍有相當信心，會加強銷售策略。近日該企重整女性貼身衣物及睡衣系列，宣佈推出全新品牌Joyspun，取代旗下已逾20年的國民品牌「Secret Treasures」。Joyspun將會全線登陸沃爾瑪的網店及門市，並會配合節慶旺季推出贈禮套裝等選擇。

【通脹壓力】空中巴士向4國員工發放特別津貼　每名員工獲超過1.1萬元

女性貼身衣物及睡衣的競爭眾多，繼有Victoria’s Secret、 American Eagle旗下Aerie、大型零售商Target、新晉品牌如ThirdLove、Yitty及Skims，沃爾瑪美國服裝及自有品牌執行副總裁Denise Incandela形容這是白熱化時刻，希望將既有品牌重新包裝，提供優質用料及細節設計，在以新名字、色彩及包裝等現代化，做到與時並進。產品會以低價發售，胸圍售11.98美元起、睡衣7.98美元起到睡裙34.98美元不等。資料顯示原有Secret Treasures品牌去年銷售額達到10億美元，而且市場佔有率不低。

據市場研究機構NPD Group的數據，截至2022年1月的12個月中，有五分之一的人選擇該品牌產品。機構分析師Kristen Classi-Zummo認為，貼身衣物仍是必需品，亦是節慶送禮的流行選擇，以及因為混合辦工而多了時間穿著，而隨社交複常，人們再參加聚會，對功能性貼身衣物等需求亦會增加。

【飲食業】9月日本餐廳營業額回升　追近19年同月水平

責任編輯：王浩賢

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