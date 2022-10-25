【周大調富格曲@iM網欄】著名指揮家 Daniel Harding 當上法航飛機師

最近，不少國家都逐步放寬入境管制，旅客數字上升了不少。朋友間的話題都離不開外幣匯率及機票價格，紛紛埋首預訂機票及酒店。有機會到外地旅行，親身感受當地的生活文化，無疑是一件賞心樂事。大家可曾想過，乘搭飛機的時候，駕駛飛機的飛機師是一位樂團指揮呢？

英國指揮家 Daniel Harding 自小學習小號，十三歲考入國家青年交響樂團 ( National Youth Orchestra)，成為當時最年輕的團員。樂團排練時，他都會帶備樂曲總譜，趁空檔閱讀總譜並留意指揮的工作，漸漸地對指揮藝術產生興趣。十七歲的時候，天才橫溢的他忽發奇想，自組樂團並帶領一眾樂手演奏 Arnold Schoenberg 的名作 Pierrot Lunaire。Daniel Harding 後來將長約四十分鐘的錄音寄給著名指揮家 Simon Rattle，隨即被邀到伯明翰市立交響樂團擔任他的助手，指揮樂團。其後，於英國劍橋大學修讀音樂期間，得到著名指揮 Claudio Abbado 青睞，獲邀到柏林愛樂樂團擔任其助手。劍橋大學，他只讀了六個星期。指揮大師 Claudio Abbado 稱他為 《My little genius》。

當 Daniel Harding 快要年屆四十，步入「不惑之年」，除了音樂之外，他決定重拾年輕時的興趣──飛行。不久，他便報讀飛行學院，順利考取機師執照。沒想到，忙碌的他會當上法國航空 (Air France) 的機師。自此，他每年有一半時間擔任樂團指揮，另一半時間則擔任飛機師，遨遊天際，叫人羨慕 。

Daniel Harding 表示，他當了三十多年樂團指揮，感覺上，需要新的刺激及挑戰，但從未想過自己會當上法航的飛機師。重新進入飛行學院學習，接受飛行訓練，除了專門知識外，飛行員對數學、物理以至氣象變化等都要有一定的認識。與樂團指揮工作比較，飛機師同樣需要具備領導才能，處理大量的資訊，並及時作出正確的決定。當然，與此同時，兩者的工作性質又有截然不同的地方。樂團指揮每每面向過百名專業音樂家及數千位觀眾，音樂會後都可以享受觀眾的喝采聲及讚賞。而飛機師則往往是獨自在駕駛艙內專心工作，大部份乘客都從未見過機師一面。與樂團合作時，指揮希望樂手都能在台上為觀眾帶來難忘且獨一無二的體驗。但身為飛機師，一切都必須以安全為第一考慮，確保凡事在預計之內。

「在音樂廳，樂手可以大膽嘗試，創造美妙動人的曲調。在機艙內，安全至上，最難忘的體驗，大概就只有窗外的風景。」

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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