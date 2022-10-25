【英揆之爭】成首名非白人英新首相 施羅德：辛偉誠面三大挑戰

保守黨國會議員推選出辛偉誠（Rishi Sunak）為新任英國首相。施羅德投資經濟師George Brown表示，安撫投資者情緒、重新團結政黨，以及挽回選民信任成為了他必須達成的任務。

在短短7個星期前，辛偉誠在2022年夏季的黨魁選舉中與卓慧思 (Liz Truss) 對壘，當時僅以43% 比 57% 的些微差距敗陣。對於這位前任財政大臣而言，現在可謂是運勢大逆轉。不過，即使「加冕」為首相，辛偉誠能夠慶祝的時間亦不會太長，施羅德認為，眼前已至少有三項任務等著他：

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首先是要安撫投資者的情緒，讓他們相信公共財政的發展方向可以持之以恆。由於辛偉誠於任職財政大臣期間以其保守財政政策取態見稱，市場初步對於他上任英國首相的反應正面。然而，他的信譽仍要靠即將於2022年10月31日發表的財政預算案來鞏固。據報導，該預算案除了將凍結免繳稅入息限額至下一屆議會外，還將透過改革利得稅制籌集數百億英磅。為了穩定局面，讓侯俊偉（Jeremy Hunt）留任財政大臣相信亦是合理之舉。

第二，辛偉誠必須讓保守黨的內部鬥爭勢力重新團結起來。溫和派和右翼成員於早前的夏季黨魁選舉中針鋒相對，兩派之間的矛盾更因為卓慧思用人唯親的作風而進一步加劇。若能夠透過內閣成員「洗牌」，更好地反映保守黨内不同的理念，相信或多或少可促進黨內議員間的和諧。

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第三，辛偉誠必須在下一屆英國大選前挽回選民的支持。民意調查顯示，英國保守黨與工黨的支持度目前存在32點差距。對辛偉誠而言，要扭轉這個局勢似乎將是最艱難的任務。除了因為他所屬黨派的形象於過去一個月備受打擊外，來自國外的種種挑戰亦非他可以控制。

George Brown補充，在上述的三項任務中，辛偉誠似乎難免「順得哥情失嫂意」。最不受選民歡迎莫過於增加稅收和收緊財政政策了，但若順應選民的意願，無疑將引起辛偉誠與投資者之間的衝突。作為前財政大臣，辛偉誠應已對降低英國借貸成本的必要性有充份的覺悟。因此，他已別無他選，只能夠盡力讓公眾理解，他將作出的艱難決定是以國家的最大利益為依歸。考慮到大選將至，要說服選民一點都不簡單。

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責任編輯：黃苑筠