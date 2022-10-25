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【電動汽車】正面與Tesla競爭 傳豐田擬重啓電動車戰略

環球政經 18:48 2022/10/25

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據《路透社》引述知情人士透露，豐田（美：TM）考慮重動其電動車戰略，以更好地在一個蓬勃發展的市場中競爭,與Tesls（美：TSLA）等公司競爭。如果正在審查中的提案正式通過，將給豐田帶來巨大轉變。

知情人士表示，豐田內部的一個工作組負責在明年初之前概述其現有電動汽車平台或新架構的改進計劃。與此同時，豐田已暫停12月所宣布研發30款電動車的一些計劃，包括豐田 Compact Cruiser越野車和純電動的Crown車款。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

豐田表示，公司致力於實現碳中和，但拒絕就具體行動發表評論。豐田指出，為實現碳中和，豐田自己的技術，以及與一系列合作夥伴、供應商所做的工作都是必要的。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

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責任編輯：黃苑筠

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碳中和 電動車 汽車 豐田 Tesla

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