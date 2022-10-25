▲ 【可持續投資】按證公司發行兩筆港元及人民幣社會責任債券 發行所得資金用作「百分百擔保特惠貸款」的融資

香港按揭證券宣布，成功根據其新訂立的《社會責任、綠色及可持續金融框架》及300億美元中期債券發行計劃，在機構投資市場首次發行社會責任債券，兩筆社會責任債券分別為80億港元2年期及30億元人民幣3年期的債券，為全球首次以港元及離岸人民幣雙幣種發行社會責任債券。

共有超過100家機構參與

縱使近期金融市場較為動盪，是次發行仍備受多樣化的本地和海外機構投資者歡迎，共有超過100家機構參與，包括銀行、投資基金、保險公司、中央銀行及與政府相關基金、財富管理及私人銀行。

按證公司指，社會責任債券是一種傳統債券，所得資金將專為符合資格的社會責任項目或貸款作融資，並為目標群帶來正面影響。是次發行所得資金淨額主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，是次發行可滿足投資者對符合可持續發展目標的金融工具日益增長的需求，亦

是一個好機會讓按證公司進一步擴大其資金來源及投資者基礎。

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編輯：陳韻妍