  • 24°C
香港時間 : 20221025日 (週二) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續投資】按證公司發行兩筆港元及人民幣社會責任債券　發行所得資金用作「百分百擔保特惠貸款」的融資

Hot Talk 18:40 2022/10/25

分享：

分享：

【可持續投資】按證公司發行兩筆港元及人民幣社會責任債券　發行所得資金用作「百分百擔保特惠貸款」的融資

香港按揭證券宣布，成功根據其新訂立的《社會責任、綠色及可持續金融框架》及300億美元中期債券發行計劃，在機構投資市場首次發行社會責任債券，兩筆社會責任債券分別為80億港元2年期及30億元人民幣3年期的債券，為全球首次以港元及離岸人民幣雙幣種發行社會責任債券。

共有超過100家機構參與

縱使近期金融市場較為動盪，是次發行仍備受多樣化的本地和海外機構投資者歡迎，共有超過100家機構參與，包括銀行、投資基金、保險公司、中央銀行及與政府相關基金、財富管理及私人銀行。

按證公司指，社會責任債券是一種傳統債券，所得資金將專為符合資格的社會責任項目或貸款作融資，並為目標群帶來正面影響。是次發行所得資金淨額主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，是次發行可滿足投資者對符合可持續發展目標的金融工具日益增長的需求，亦
是一個好機會讓按證公司進一步擴大其資金來源及投資者基礎。

相關文章：【可持續發展】恒隆與LVMH在內地開展可持續發展計劃　聚焦五個重點議題

相關文章：【可持續投資】MSCI推全新MSCI氣候行動指數系列　由採取可衡量措施解決排放問題的公司組成

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
可持續發展 ESG 可持續投資 保險公司 債券 銀行 香港 按揭證券公司

下一篇文章

【雙11優惠】Trip.com推5週年×11.11優惠　最平111元入住香港迪士尼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指大跌】恒生指數跌至13年低位　阿里巴巴騰訊大跌市獲千個買盤排隊撈底
【恒指大跌】恒生指數跌至13年低位　阿里巴巴騰訊大跌市獲千個買盤排隊撈底
【股滙齊跌】恒生指數跌逾1000點、外資恐慌式A股撤資179億人幣創新高　狂沽白酒股、茅台個股走資44億
【股滙齊跌】恒生指數跌逾1000點、外資恐慌式A股撤資179億人幣創新高　狂沽白酒股、茅台個股走資44億
【恒指夜期+北水】北水月內勁吸騰訊156億　夜期跌63點守萬五關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水月內勁吸騰訊156億　夜期跌63點守萬五關（不斷更新）
【美國加息】摩通總裁：市場未見底　料儲局加息到5厘才見頂
【美國加息】摩通總裁：市場未見底　料儲局加息到5厘才見頂
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌116點、納指期貨跌0.2%　微軟、Alphabet收市後放榜（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌116點、納指期貨跌0.2%　微軟、Alphabet收市後放榜（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款