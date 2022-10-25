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【可持續發展】恒隆與LVMH在內地開展可持續發展計劃　聚焦五個重點議題

股市 18:33 2022/10/25

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【可持續發展】恒隆與LVMH在內地開展可持續發展計劃　聚焦五個重點議題

恒隆地產 （00101） 與奢侈品商LVMH集團宣布，雙方將攜手在內地開展可持續發展計劃，合作將聚焦於五個重點議題，包括應對氣候變化、資源管理、福祉、可持續交易以及可持續發展交流、活動及進展回顧，雙方的員工和供應商將會積極參與到活動中。

合作關係將持續到2025年年底

雙方的合作涵蓋LVMH集團旗下的26個品牌超過90家零售商店，分布於恒隆在內地七個城市的物業，佔恒隆可出租樓面面積逾27,000平方米。恒隆和LVMH的合作關係將持續到2025年年底，並期望在屆滿後延續合作。

恒隆地產副董事長兼可持續發展督導委員會主席陳文博表示，恒隆與LVMH的戰略關係有助於在締造獨特顧客體驗的同時，推動世界可持續的未來，並展現業主與租戶如何協作，期望未來達成更多同類協議。

恒隆與LVMH將於2022年11月24至25日舉行地產與氣候論壇，為該合作揭開序幕。

相關文章：【可持續投資】MSCI推全新MSCI氣候行動指數系列　由採取可衡量措施解決排放問題的公司組成

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編輯：陳韻妍

港股 ESG 內地物業 可持續發展 氣候暖化 零售 恒隆 恒隆地產（00101）

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