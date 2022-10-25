【晶片供應】AutoForecast Solutions 數據顯示 晶片短缺未解但汽車減產有所放緩

AutoForecast Solutions(AFS) 最新的數據反映，雖然全球晶片短缺問題仍然未解，但汽車減產速度已有所放緩。

因晶片短缺問題，截至周日（23日），今年全球汽車市場的累計減產汽車數量約為 361.56 萬輛。AFS預計，今年的全球汽車市場累計的減產量為426.2萬輛，數目將低於去年的 1,050 萬輛，以及先前預估的 439 萬輛。

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AFS副總裁Sam Fiorani表示：「以上的數據只能反映出因晶片短缺而導致的汽車減產，但是現今汽車製造商亦面臨其他問題而導致減產，例如供應鏈問題導致交車延期、國際供應中斷等問題。」

根據數據，歐洲以及歐洲北美地區仍是受晶片影響，導致汽車累計減產量最多的地區，並且預計今年該兩地區的減產量亦將破百萬輛。

先前為減緩晶片荒的影響，日本瑞薩電子、德企英飛凌、荷蘭恩智浦等主流晶片廠商，承諾增加對汽車晶片的投資並增加產量。

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撰文：何珊如