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天宇海三房913萬成交 原業主帳蝕155萬離場

股樓投資 18:28 2022/10/25

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近期經濟市場波動，再有業主睇淡後市，以筍價放售手頭單位，馬鞍山天宇海三房單位913萬元成交，帳面蝕155萬元離場。

美聯何智豪表示，馬鞍山天宇海1B座低層D室，實用面積約736平方呎，為三房連套房單位，間格方正實用。原業主見樓市持續偏軟，持貨滿三年，決定放售物業減磅，終以913萬元沽出單位，折合實用呎價約12,405元。原業主於2019年以約1,068萬元購入物業，持有該物逾3年，帳面虧蝕約155萬元，期内物業跌價近15%。

延伸閲讀 【多圖】瓏碧現樓示範單位陪你睇 垂直立體設計使空間感倍增

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撰文 : 蔡子俊

美聯物業 二手市場 成交 天宇海 馬鞍山

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