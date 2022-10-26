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辛偉誠成英首位印度裔首相 同鄉大讚「英國奧巴馬」

環球社會熱點 09:05 2022/10/26

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前財相辛偉誠將成英國首位印度裔首相，連身處印度的民眾亦感到高興。印度總理莫迪在Twitter發文祝賀辛偉誠當選、英國南安普敦的同鄉亦大讚辛偉誠，更形容他是「英國奧巴馬」。

泊港兩周俄遊艇或被拒進入南非 開普敦市長憂損害國家聲譽 【下一頁】

印度總理莫迪（Narendra Modi）在Twitter發文祝賀辛偉誠（Rishi Sunak）當選英國下任首相。適逢辛偉誠周一（24日）勝選當日是印度排燈節（Diwali），莫迪希望辛偉誠能成為促進英國和印度現代化關係的橋樑。

印度國會議員Raghav Chadha在Twitter稱，「印度第75年以獨立國家身份慶祝排燈節的同時，英國迎來一位印度裔總理，歷史完美循環」。

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辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬 【下一頁】

辛偉誠家鄉、英國南安普敦的印度寺廟院長Sanjay Chandarana受訪時，大讚英國是全球最種族多元化的民主國家，形容辛偉誠是「英國奧巴馬」。

他認為對於每個印度教教徒來說，辛偉誠當選是值得驕傲的時刻，代表印度裔已成為英國主流一部分。

由於印度屬英國前殖民地，印度裔辛偉誠當選後，當地民眾同樣表現雀躍。新德里電視台報道辛偉誠當選，形容他是「印度兒子在（大英）帝國崛起」（Indian son rises over the empire）。

India Today新聞頻道亦形容：「飽受摧殘的英國獲得一位『印度』大老闆」（Battered Britain gets 'desi' big boss）。

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責任編輯：郭麗明

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