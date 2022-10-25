【雙11優惠】Trip.com推5週年×11.11優惠　最平111元入住香港迪士尼

攜程集團 （09961） 旗下Trip.com成立5週年，公司連同「雙11」宣布，由10月28日至11月13日期間推出「Trip.com 5週年×11.11每日狂賞」活動，推出多項快閃酒店、當地體驗及機票優惠等，最平111元可住香港迪士尼。

酒店優惠涉迪士尼、奕居Upper House

由10月28日起至11月13日，逢週一、三、五上午10時開搶14間限量酒店優惠，共140個優惠價格間夜，包括以111港元入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店、1,111港元入住馬哥孛羅香港酒店高級套房（連1,300港元餐飲消費額及紅酒）、2,111港元入住奕居（連早餐及1,500港元餐飲消費額）等。

Mastercard卡設專享優惠

另外，由10月28日起至11月13日，逢週二、四上午10時開搶香港本地體驗優惠，包括以11港元購買The World of Nickelodeon特展香港站入場成人門票、11港元購買香港挪亞方舟門票等。

Mastercard卡專享優惠代碼由10月28日起至11月11日每晚10時放送，Trip.com會員預訂本地、海外預付酒店或機票產品滿1,000港元（只適用於單一交易），輸入相應優惠代碼並以Mastercard卡結賬，即可獲減200港元、400港元、600港元、800港元；或滿1,500港元減 1,100港元。

Trip.com亦會於10月28日派發日本鐵路周遊券JR Pass優惠代碼，滿400港元減50港元，並於11月11日加碼賞，凡預訂指定香港及澳門指定玩樂門票、美食餐飲及日本鐵路周遊券JR Pass產品滿400港元，以指定優惠代碼即可獲減100港元。

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記者：張巧怡