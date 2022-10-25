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【有相睇】港股累樓市　MONTARA兩房戶半年劈價147萬　帳蝕43萬離場

股樓投資 19:08 2022/10/25

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日前港股單日跌逾1,000點，令不少業主劈價賣樓。中原地產伍錦基說，將軍澳MONTARA 2B座高層C室，實用面積450平方呎，兩房間隔，向東，望山及樓景，今年5月放盤，原叫價910萬元，其後六度減價，最終以763萬元沽出上址，累減147萬元，實用呎價約16,956元，成交價為同類單位新低。

伍錦基透露，美國持續加息，令業主睇淡後市，加上日前港股單日跌逾1,000點，令業主進一步減價，不惜蝕賣單位離場。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2019年5月以805.8萬元買入上址，趁3年禁售期剛過即沽，現賬面蝕42.8萬元。 

同場加映【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

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撰文 : 黃卓賢

將軍澳 二手市場 私人屋苑 MONTARA 中原地產

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