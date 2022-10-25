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【大行報告】預測首三季新業務價值下滑 野村下調友邦目標價至90.35元

股樓投資 18:23 2022/10/25

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野村預測友邦（01299）首三季新業務價值（VNB）將達到23.22億美元，以實際匯率（AER）計將按年跌9%，以固定匯率（CER）計則跌6%。該行將友邦2022至2024年VNB預測分別下調7%、9%及11%，並下調其目標價至90.35元。友邦周二（25日）收市報58.1元，跌幅2.7%。

 

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

 

該行預期，友邦東南亞業務VNB第三季將出現強勁復甦，AER及CER分別按年增長15%及24%，受大部分東盟國家解除防疫封鎖、Delta變種病毒令去年同期基數較低影響，料友邦主要東盟市場VNB首九個月將CER增長4%，不過由於美元升值，預期AER按年將跌2%。

另外，野村預計中國業務第三季VNB將溫和復甦，AER按年增長4%或CER按年增長10%。在持續封鎖措施下，料第三季復甦步伐將較預期慢。該行亦料友邦香港業務VNB第三季將按現年持平，較早前預期低。
 



【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁

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野村將其2022至2024年VNB各年預測分別下調7%、9%及11%，現在預計按年增長率為負5%、17%及16%，維持「買入」評級，目標價由93.13元下調至90.35元。

 

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

 

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撰文：鄭昊彤

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目標價 大行報告 友邦保險（01299） 港股

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