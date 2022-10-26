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易捷推28日埃及全包旅遊團 豪言「抵過留係英國過冬」

環球社會熱點 08:05 2022/10/26

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英國已放寬出入境限制，外遊不再受限。當地最大廉價航空公司易捷航空近日推出「全包旅行團」，讓客人以每人650英鎊低價，前往埃及旅遊景點洪加達享受28日假期。易捷豪言，參加行程「抵過留係英國過冬天」。不過，暫時未知優惠維時多久。

英日用低價雜貨價格升近兩成 近半民眾難以負擔能源費 【下一頁】

易捷航空（Easy Jets）的28日埃及全包旅遊團只需每人650英鎊（約5,782港元），除來回機票外，亦包括洪加達Stella花園度假村（Stella Gardens Resort Hurghada）的住宿﹑早午晚三餐﹑飲用水﹑飲品﹑Wifi及機場接駁服務。同時，旅客亦享有23公斤寄艙行李。

旅行團出發日期為明年1月3日在格域（Gatwick）及布里斯托（Bristol）機場，以及4日
從曼徹斯特（Manchester）及盧頓（Luton）機場。易捷指旅客數量有限，未提何時終止優惠。按照英媒獨立報計算，扣除易捷機票費用，每晚住宿可低至13英鎊。

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英國高成數按揭數量大減 借九成半上車夢不再 【下一頁】

根據易捷估算，英國民眾今年冬天的28日各項開支為每人877英鎊（約7,788港元）。易捷指若英國人參加今次全包旅行團，將可節省277英鎊，而且沒有能源費用負擔，豪言去旅行「平過留係英國過冬天」。

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）數據指出，過半英國民眾考慮今年冬天出國，避免高能源開支衝擊。最近民調亦顯示，4成受訪者已在網上搜尋在海外平價冬天旅行。

洪加達位於埃及東部，鄰近紅海（Red sea），為紅海省首府，亦是當地著名旅遊景點。洪加達冬天氣候與英國相比更為和暖，氣溫屆乎攝氏22度左右，最低可至11度。

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責任編輯：吳漢培

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