【維基百科】維基媒體推導師配對功能　指導維基新手編輯內容

維基百科作為極長壽的網絡百科全書，一直以來都開放了所有人進行編輯，但對新手而言，要成功編輯維基百科上的資料亦不是易事。維基百科所屬公司維基媒體，近日新增一系列的編輯功能，包括編輯導師配對、為新人編輯任務提供指導，冀能簡化編輯程序。

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維基媒體表示，大多數人開始編輯維基百科是因為他們希望寫一篇關於他們感興趣的事物的新文章、更新現有文章或修正錯字。由於該網站已成為廣受信賴的事實查核地方，為維持維基百科可信度，現有編輯社群中的「維基人」對於新加入者的參與和編輯，都會較為謹慎地處理，變相令很多人的第一次編輯都遭到拒絕。

靠電郵交流 一對一指導

維基媒體產品經理Marshall Miller指，很多人嘗試首次編輯後，發現編輯失敗，便認為編輯維基百科很困難而沒有留下來。因此，該團隊從兩方面入手，幫助新人進行編輯。一是，為新人配對一名資深編輯作為其導師，並通過電郵向導師發問編輯相關的問題，以一對一式，助新手入門。

二是，提供更簡單的編輯操作。除標準的編輯選項外，維基媒體在建議的新人任務，和一個名為「結構化任務」中，添加了指導選項，助新人更簡單地添加相關圖片和可鏈接至其他維基頁面等內容。

此外，在登入帳戶後，新人可以從「影響」頁面中，看到他們編輯的文章收到了多少瀏覽量。維基媒體指，看到該新功能後，人們進行第一次編輯的機率比以往高出16%；對已開始編輯的人而言，再次進行編輯機率亦高出16%。

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責任編輯：殷凱怡

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