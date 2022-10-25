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股市急跌嚇怕沙田第一城業主　兩房急減33萬沽貨　5年帳蝕離場

股樓投資 19:25 2022/10/25

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港股急跌，部分業主進一步睇淡後市，所以擴大減價幅度，甚至不惜蝕讓離場。其中沙田第一城再錄蝕讓成交。

美聯物業翁凱傑說，沙田第一城8座中層C室，實用面積327平方呎，兩房間隔，原叫價510萬元，由於股災，所以劈價33萬元，終以477萬元易手，實用呎價約14,587元。

翁凱傑續說，原業主於2017年以480萬元購入上址，持貨5年，現帳面蝕3萬元，但扣除賣樓開支，料蝕逾20萬元離場。

延伸閱讀【有相睇】港股累樓市 MONTARA兩房戶半年劈價147萬 帳蝕43萬離場【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 沙田第一城 美聯物業

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