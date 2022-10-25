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【新股IPO】內地麻辣燙餐廳楊國福 已獲中證監批准來港上市

股樓投資 19:07 2022/10/25

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內地麻辣燙餐廳楊國福計劃來港發行H股上市申請，近日已獲中國證監會核准，預期短期內將重新向港交所遞交上市申請。楊國福於今年2月申請來港上市，獨家保薦人為中信建投國際，惟現時有關申請已失效。

【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」【見下頁】

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

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根據初步招股文件顯示，截至2021年9月底楊國福品牌旗下共有5,783家餐廳，當中包括位於上海的3家自營餐廳，5,759家中國加盟餐廳，及在澳洲、加拿大、韓國、美國、日本及新加坡等地有21家海外加盟餐廳。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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記者：張以正

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