▲ 【大行看法】大和：市場情緒短期仍在谷底惟投資者不應對政策反應過度 股市第四季難有顯著反彈

大和最新發表報告，指內地第三季GDP好過市場預期，但中資股周一急跌，主要與市場憂慮清零政策持續及對往後經濟影響，這也解釋了消費股、房地產股和互聯網股份普遍被拋售的原因，但「二十大」未有明確指向短期政策方向，建議投資者不應對經濟政策反應過度，又提到明年中內地經濟復甦勢頭持續，二十大會議後或會再推具體刺激措施催谷。

不過，基於市場情緒短期可能仍維持谷底，加上人民幣滙價疲弱，縱使內地經濟持續復甦，第四季股市難有顯著反彈。

大和指，即使二十大報告中未有提到改變防疫政策，但隨著國際航班持續恢復，加上內地可能縮短入境旅客隔離期，相信中國明年初有機會開關。該行又指，自主研發及替代進口將成為中國高科技領域發展方向，未來5年將加速行業發展，成為重要投資主題。

房地產及互聯網板塊或繼續受打壓

該行指，二十大報告重申「房子用來住，而不是用來炒的」的主題，又繼續強調「共同富裕」和「思想工作」，或會繼續打壓房地產和互聯網板塊的市場情緒，但互聯網平台自2021年下半年至今的整改工作也初步基本完成。

大和稱，二十大重點提出國家安全和高技術自主研發，故將A股的信息技術（IT）類股份的評級由中性上調至增持，本港市場的相關股份亦由減持上調至中性；但認為在避險情緒和外資持續流出，對估值較高的A股必需消費品及港股通訊服務股份不利，將兩者評級由增持降至中性。

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編輯：葉志偉