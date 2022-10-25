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華潤啤酒123億人幣收購 貴州金沙酒業55%股權

股樓投資 18:37 2022/10/25

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華潤啤酒(00291)宣佈，其間接全資附屬公司華潤酒業同意收購貴州金沙窖酒酒業55.19%的股權。收購事項的代價總金額為123億元人民幣，其中包括向貴州金沙酒業增資約10.3 億元人幣及購股約112.7 億元人民幣。在增資及購股完成後，貴州金沙酒業的業績、資產及負債將併入公司的財務報表。潤啤認為，收購此優質稀有之白酒資產的控股權益乃罕見良機，而且貴州金沙酒業的高利潤率及強健經營現金流， 將有助顯著提升集團的盈利能力和估值。 完成有關收購事項須待取得相關政府當局發出的批准並簽立進一步交易文件方可作實。華潤啤酒周二收報44.15元，上升1.7%。

【滙豐控股5】滙豐上季稅前盈利按年跌42% 邵偉信將離任CFO  詳情請看【下一頁

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

潤啤行政總裁候孝海補充，收購反映集團在非啤酒酒類飲品發展上已經逐步走上軌道。潤啤將整合已有的白酒業務資源，透過啤酒及非啤酒共同發展的『雙賦能』模式，進一步加強集團於中國白酒行業的競爭力及品牌影響力。

貴州金沙酒業為位於中國貴州的知名中國白酒製造商，主要於中國從事中國白酒產品的設計、生產 及分銷。其主要分銷「摘要」及「金沙回沙」品牌系列的醬香型白酒產品。截至 2021 年 12 月 31 日止全年及 2022 年 6 月 30 日止六個月，貴州金沙酒業的除稅後純利分別約為13.1 億元人民幣及6.7 億元人民幣；於 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日，其資產淨值分別約為 3.3 億元人民幣及10億元人民幣。

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撰文 : 李尚毅

華潤啤酒（00291） 港股

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