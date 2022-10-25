【美股焦點】Meta股東發信朱克伯格 望公司裁員、削支出且精簡營運

Meta（美：META）的股東Altimeter Capital Management ，周一（25日）對META首席執行官朱克伯格 （Mark Zuckerberg）發公開信，表示該公司需要裁員、限制資本支出，並精簡公司營運。



Altimeter capital Management為避險基金，專注科技企業，目前擁有 Meta約250萬股股票，佔已發行股票的0.11%。該基金表示，投資者因META增加支出，並轉向虛擬世界而對其失去信心。

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Altimeter指出三項建議，指減少20%的員工數量，以及每年削減至少 50 億美元至250億美元的資本支出，並限制元宇宙（Metaverse）的年度投資在50億美元內，便能使Meta每年現金流翻倍增加至400億美元。

目前Meta已花費數十億美元，並在全球僱傭了數千名員工以全力元宇宙，但研究擴增與虛擬實境的元宇宙部門-實境實驗室（Reality Labs）出現了驚人的虧損，令META在今年首半年損失了58億美元。

Meta將於美股周三（26 日）盤後公布第三季財務報告，但表示拒絕回應有關評論。

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撰文：何珊如