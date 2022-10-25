【能源危機】IEA：全球首次陷入真正能源危機 加速綠色能源轉型

國際能源署（IEA）署長Fatih Birol表示，由於全球液化天然氣（LNG）市場收緊以及主要石油生產商削減供應，使世界陷入「第一次真正的全球能源危機」。

Fatih Birol稱，在俄烏戰爭爆發，使歐洲對液化天然氣進口增加，中國對燃料的需求可能回升，但明年只有200億立方米新液化天然氣產能進入市場，加上石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）最近決定減產，Fatih Birol形容，這是一個「冒險」的決定，因為IEA預計今年全球石油需求增長接近每日200萬桶。

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不過Fatih Birol認為，能源危機可能是加速綠色能源轉型，建造一個可持續和安全能源體系的轉折點。能源安全是能源轉型的第一驅動力，各國將能源技術和可再生能源視為一種解決方案。

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責任編輯：黃苑筠