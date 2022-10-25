▲ 【HSBC滙豐】祈耀年：不相信聯繫匯率有脫鈎風險、已達結論分拆亞洲非最佳方案 靠近平保消息怎說？

HSBC滙豐 （00005） 業績分析員會議期間，有分析員問及香港銀行體系總結餘跌至1000億元水平，認為港元美元聯繫匯率脫鈎風險並非為零，滙豐會怎評估相關影響。滙豐行政總裁祈耀年回應指，相信金管局有足夠能力保持聯繫匯率，不相信有脫鈎風險，也不是該行所預測的情境。

滙豐近年屢拆售非核心業務，包括正研究是否出售加拿大業務，面對單一最大股東平保 （02318） 建議分拆亞洲業務，祈耀年再度重申，不認為分拆亞洲業務是最佳戰略，並指該行已達結論，未來會繼續與投資者保持溝通。

熟悉平安觀點的人士向本報表示，平安一直聚焦在滙豐的經營業績，督促其提升業績。同時，平安也提醒滙豐聚焦亞洲發展機遇，優化區域資源配置，增收節支降本增效。此外，滙豐也應該關注地緣政治風險。

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編輯：麥德銘