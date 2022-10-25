  • 24°C
香港時間 : 20221025日 (週二) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐】祈耀年：不相信聯繫匯率有脫鈎風險、已達結論分拆亞洲非最佳方案　靠近平保消息怎說？

股市 17:33 2022/10/25

分享：

分享：

【HSBC滙豐】祈耀年：不相信聯繫匯率有脫鈎風險、已達結論分拆亞洲非最佳方案　靠近平保消息怎說？

HSBC滙豐 （00005） 業績分析員會議期間，有分析員問及香港銀行體系總結餘跌至1000億元水平，認為港元美元聯繫匯率脫鈎風險並非為零，滙豐會怎評估相關影響。滙豐行政總裁祈耀年回應指，相信金管局有足夠能力保持聯繫匯率，不相信有脫鈎風險，也不是該行所預測的情境。

滙豐近年屢拆售非核心業務，包括正研究是否出售加拿大業務，面對單一最大股東平保 （02318） 建議分拆亞洲業務，祈耀年再度重申，不認為分拆亞洲業務是最佳戰略，並指該行已達結論，未來會繼續與投資者保持溝通。

熟悉平安觀點的人士向本報表示，平安一直聚焦在滙豐的經營業績，督促其提升業績。同時，平安也提醒滙豐聚焦亞洲發展機遇，優化區域資源配置，增收節支降本增效。此外，滙豐也應該關注地緣政治風險。

滙豐業績相關文章：

【HSBC滙豐】祈耀年：中國仍對國際金融服務持開放態度　集團將續在內地尋商機

【HSBC滙豐】滙豐香港第3季預期信貸損失飆升　管理層：有單一較大的內房項目需集團進行額外撥備

【HSBC滙豐】滙豐邵偉信重申擬明年第一季度開始恢復季度股息　料明年中普通股權一級資本比率至少14%

【HSBC滙豐】滙豐香港上季收入增13%、稅前盈利佔集團逾半　預期信貸損失按年增12倍

【HSBC滙豐】滙豐：2023及24年度派息率達50%　因英鎊貶值降明年淨利息收益預測

【HSBC滙豐】滙豐：集團主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前水平　環球經濟若干部分或陷入衰退

【HSBC滙豐人事】滙豐「考慮CEO意見後」委任新CFO、被視為繼任大熱　邵偉信明年4月離開滙豐

編輯：麥德銘

港股 業績公布 聯繫滙率 香港金融管理局 滙豐控股（00005）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指大跌】恒生指數跌至13年低位　阿里巴巴騰訊大跌市獲千個買盤排隊撈底
【恒指大跌】恒生指數跌至13年低位　阿里巴巴騰訊大跌市獲千個買盤排隊撈底
【股滙齊跌】恒生指數跌逾1000點、外資恐慌式A股撤資179億人幣創新高　狂沽白酒股、茅台個股走資44億
【股滙齊跌】恒生指數跌逾1000點、外資恐慌式A股撤資179億人幣創新高　狂沽白酒股、茅台個股走資44億
【恒指夜期+北水】北水月內勁吸騰訊156億　夜期跌63點守萬五關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水月內勁吸騰訊156億　夜期跌63點守萬五關（不斷更新）
【美國加息】摩通總裁：市場未見底　料儲局加息到5厘才見頂
【美國加息】摩通總裁：市場未見底　料儲局加息到5厘才見頂
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌116點、納指期貨跌0.2%　微軟、Alphabet收市後放榜（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌116點、納指期貨跌0.2%　微軟、Alphabet收市後放榜（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款