▲ 【可持續投資】MSCI推全新MSCI氣候行動指數系列 由採取可衡量措施解決排放問題的公司組成

國際指數公司MSCI（美：MSCI）宣布推出MSCI氣候行動指數系列，由採取可衡量措施解決排放問題的公司組成，集團根據全球行業分類標準（GICS）所涵蓋的11個行業，從整個經濟體中選出這些公司。MSCI氣候行動指數系列包括MSCI ACWI氣候行動指數、MSCI全球氣候行動指數、MSCI新興市場氣候行動指數、MSCI美國氣候行動指數和MSCI歐洲氣候行動指數。

MSCI指，這一全新指數系列為需要覆蓋所有經濟領域的指數，並希望根據當前和前瞻性氣候指標自下而上選擇指數成分的投資者而設。新指數系列旨在包括當前採取措施解決排放問題的公司，特點是行業均衡配置、市場覆蓋面廣，新指數還希望幫助投資者遵循格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）的建議，作出符合實體經濟減排的減投資決策。

推出MSCI氣候行動指數拓展了MSCI廣泛ESG和氣候指數的範圍，使投資者能夠將氣候因素納入全球和區域股票市場投資組合。除了有助實體經濟轉型的氣候行動指數外，投資者還可選擇旨在減少投資組合排放的MSCI低碳目標指數以及旨在與1.5℃溫控目標一致的MSCI巴黎協定氣候指數（適用於實施淨零排放策略的投資者）。

MSCI ESG及氣候指數主管Melissa McDonald表示，MSCI氣候行動指數通過幫助投資者獲取在實體經濟中實現淨零排放取得重大進展、並積極應對氣候變化系統性風險的公司的風險敞口，從而幫助投資者實現這目標。

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編輯：陳韻妍