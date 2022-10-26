【業績︱豬肉股】萬洲低開半成　首三季生物公允價值調整前純利多賺16.4%　通脹正為利潤空間帶來壓力

▲ 萬洲首三季生物公允價值調整前純利多賺16.4%

萬洲 （00288） 收市後公布截至9月底止，首三季度生物公允價值調整前純利按年升16.4%至9.1億美元，生物公允價值調整後純利則跌1.7%至8.3億美元。

萬洲低開5.6%，報4.25元，創7個月低。

首三季收入按年升1.7%至204.1億美元，其中，佔收入約56%的美國及墨西哥市場的收入升13.4%，歐洲市場收入亦升6.7%，但中國市場收入跌14.4%，佔收入約33.5%。

中國平均生豬價格跌22.5%

萬洲指，期內肉製品銷量持平，為243.3萬公噸，豬肉銷量跌7%至298.3萬公噸。

期內，由於商品豬供應增加，中國平均生豬價格為每公斤17.24元人民幣，按年跌22.5%。基於商品豬供應收緊及生產成本上升，美國的平均生豬價格上升3.8%至每公斤1.70美元。至於歐洲，歐盟成員國的平均白條價格上升18.3%至每公斤1.81歐元。

萬洲指，空前的通脹環境正為集團的利潤空間帶來壓力，市場競爭亦日趨激烈。因此，萬洲的首要任務是透過正確的定價、 理想的產品組合、最佳的成本控制措施及營運效率實現產品增值。

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編輯：袁諾曦