英國高成數按揭數量大減 借九成半上車夢不再

英國政府上月推出迷你預算案，觸發金融市場動盪，影響當地樓市交投。英媒發現，市場九成半按揭貸款宗數按月大幅減少超過一半。當局及時撤銷大部分減稅措施後，固定利率貸款產品不足一個月增加36%。

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英國上月23日公布迷你預算案，當中暴力減稅措施觸發借貸利率急升，打擊英國住宅交投。

金融數據公司Moneyfacts數據顯示，周一（24日）只有137宗九成半按揭計劃、較公布迷你預算案當日的283宗，按月大減近52%。亦較去年12月提供的323宗高按揭貸款計劃，10個月內消失61%。

英倫銀行持續加息加重供樓壓力。有抵押貸款機構估計，憂慮買家負資產風險上升，愈來愈少貸款機構願意推出高成數按揭產品，民眾不再像以往一樣，以5%首期輕鬆上車。

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Skipton Building Society屬少數願意推出新按揭產品的機構，計劃在周二（25日）起提供多項新按揭計劃，包括數種高成數按揭，以及提供兩年期固定利率為6.41%的貸款計劃，支援首置客上車。

政府撤銷大部分減稅措施後，固定利率貸款產品的數量正緩慢上升。Moneyfacts表示，周一有3,067種固定利率貸款產品，較月初的2,258種增加近36%。最新的兩年平均固定按揭利率為6.55%，較上周四輕微回落。但去年可供選擇的兩年或五年固定利率產品，可享低於1%利率。

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責任編輯：郭麗明