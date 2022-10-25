  • 24°C
香港時間 : 20221025日 (週二) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國高成數按揭數量大減 借九成半上車夢不再

環球社會熱點 17:32 2022/10/25

分享：

分享：

英國政府上月推出迷你預算案，觸發金融市場動盪，影響當地樓市交投。英媒發現，市場九成半按揭貸款宗數按月大幅減少超過一半。當局及時撤銷大部分減稅措施後，固定利率貸款產品不足一個月增加36%。

辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬 【下一頁】

英國上月23日公布迷你預算案，當中暴力減稅措施觸發借貸利率急升，打擊英國住宅交投。

金融數據公司Moneyfacts數據顯示，周一（24日）只有137宗九成半按揭計劃、較公布迷你預算案當日的283宗，按月大減近52%。亦較去年12月提供的323宗高按揭貸款計劃，10個月內消失61%。

英倫銀行持續加息加重供樓壓力。有抵押貸款機構估計，憂慮買家負資產風險上升，愈來愈少貸款機構願意推出高成數按揭產品，民眾不再像以往一樣，以5%首期輕鬆上車。

英氣候示威者向王室蠟像擲蛋糕 只針對一人（有片） 【下一頁】

Skipton Building Society屬少數願意推出新按揭產品的機構，計劃在周二（25日）起提供多項新按揭計劃，包括數種高成數按揭，以及提供兩年期固定利率為6.41%的貸款計劃，支援首置客上車。

政府撤銷大部分減稅措施後，固定利率貸款產品的數量正緩慢上升。Moneyfacts表示，周一有3,067種固定利率貸款產品，較月初的2,258種增加近36%。最新的兩年平均固定按揭利率為6.55%，較上周四輕微回落。但去年可供選擇的兩年或五年固定利率產品，可享低於1%利率。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強
今日
【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強
新加坡圖穩定能源供應 邀私人公司投資新電力項目
今日
新加坡圖穩定能源供應 邀私人公司投資新電力項目
英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視
今日
英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視
【烏克蘭戰爭】德總統突訪基輔 冀與澤連斯基會面
今日
【烏克蘭戰爭】德總統突訪基輔 冀與澤連斯基會面
泊港兩周俄遊艇或被拒進入南非 開普敦市長憂損害國家聲譽
今日
泊港兩周俄遊艇或被拒進入南非 開普敦市長憂損害國家聲譽

你可能感興趣

【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強
今日 14:03
【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強
新加坡圖穩定能源供應 邀私人公司投資新電力項目
今日 14:39
新加坡圖穩定能源供應 邀私人公司投資新電力項目
英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視
今日 16:14
英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視
海外物業 按揭貸款 借貸 英國 銀行 英倫銀行 負資產 產品 加息 金融

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月25日 時間18:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】德總統突訪基輔 冀與澤連斯基會面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

環保人士手黐地板絕食 投訴名車陳列室職員熄暖氣放工
環保人士手黐地板絕食 投訴名車陳列室職員熄暖氣放工
卓慧思據報辭職後稱「鬆一口氣」 自掏銀包搞離別派對
卓慧思據報辭職後稱「鬆一口氣」 自掏銀包搞離別派對
拜登幾乎在白宮盪失路 一面茫然向保安求救（多圖）
拜登幾乎在白宮盪失路 一面茫然向保安求救（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月25日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月25日 時間18:00）
辛偉誠成下任英國首相 莫佩琳認未夠票入閘（第四版）
辛偉誠成下任英國首相 莫佩琳認未夠票入閘（第四版）
辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬
辛偉誠成最富有首相 英捕鼠大臣要求食龍蝦魚子醬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款