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英日用低價雜貨價格升近兩成 近半民眾難以負擔能源費

環球經濟金融 18:06 2022/10/25

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英國面對高通貨膨脹加上高昂能源費用夾擊，生活成本壓力大增。當地政府最新數據指出，日用低價雜貨價格大幅增加17%。最新調查亦顯示，接近一半受訪者表示，難以負擔急升的能源費用。

英氣候示威者向王室蠟像擲蛋糕 只針對一人（有片） 【下一頁】

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）周二（25日）發表低價雜貨價格數據，截至9月為止按年上升17%，超越食品及飲品價格平均升幅14.5%。數據網羅各大超級市場的30項日用雜貨價格，至今年4月為止亦已錄得7%上升。

植物油價格升幅最顯著達65%，其次是意粉的60%，茶類以46%成為第3。在過去5個月內植物油仍是價格升幅之冠，足有46%，薯條與麵包以24%及22%緊隨其後。不過，部分雜貨價格出現跌幅。最大下跌為橙汁的9%，牛肉碎亦減少7%。

ONS亦指出，30項日用低價雜貨中一半在各行商店出現的最低價格升幅，超越官方最近食物及非酒精飲品的價格升幅。

英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視 【下一頁】

另外，ONS於10月初亦訪問約1.3萬名年滿16歲以上人士，調查生活成本上升對他們的影響。結果顯示，約45%受訪者表示難以負擔能源開支。當中72%為預繳能源費用戶，傷殘人士中有55%﹑白人中有44%﹑黑人中有69%及亞裔中則是59%。

6成租屋一族指難以負擔能源費，按揭買樓人士中亦有43%。租屋族中有39%稱租金負擔重，買樓人士則有23%稱供款壓力大。

ONS數據分析師戴蒙德（Ian Diamond）表示，英國高通脹已由能源費用滲透至民眾其他日常生活用品，部分最低價商品價格與去年相比更是增加3分2。戴蒙德指數據反映，通脹已影響全體英國民眾，特別是傷殘人士﹑特定少數族裔及租客。

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責任編輯：吳漢培

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