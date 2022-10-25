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【Disney+】Disney+廣告方案編碼洩密　或不支援SharePlay功能

科技 17:30 2022/10/25

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有研究人員發現，Disney+廣告方案將不支援可與親友遠程觀看的SharePlay和Groupwatch功能。

串流媒體產業競爭激烈，不少平台都宣布推出廣告方案，迪士尼亦預計於年底推出Disney+廣告方案，冀以較低的訂閱收費，吸引客戶。有研究人員憑Disney+系統中的代碼發現，Disney+廣告方案，將不支援可與親友遠程觀看的SharePlay和Groupwatch功能。

【廣告收益】蘋果明起於App Store增加廣告欄　中國地區除外

科技資訊分享平台《MacRumors》的特約作家Steve Moser，近日於其個人Twitter上載了一 張編碼截圖，並指從Disney+的編碼所見，SharePlay和Groupwatch功能將不適用於Disney+廣告方案。

外媒《The Verge》指，迪士尼已計劃於12月起將Disney+無廣告版的月費，由7.99美元（約63港元）上調至10.99美元（約86港元）。加上，參考其主要競爭對手Netflix的做法，若然Disney+廣告方案於年底正式推出，並將月費定價為7.99美元（約63港元），刪減部分功能亦不足為奇。

惟迪士尼未有就此傳聞，作出任何回應。在迪士尼正式公布相關方案的詳情前，該企仍有可能修改相關編碼，或決定按現時編碼推出該廣告方案。

【YouTube加價】YouTube Premium多國加價　家庭方案最多加290%

【Netflix】Netflix訂閱量轉跌為升　料廣告方案再吸450萬用戶

責任編輯：殷凱怡

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

 

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