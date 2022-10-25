【經濟數據】本港9月整體商品出口貨值按年跌9.1% 政府預計本港出口表現將持續受壓

政府統計處今日（十月二十五日）公佈最新對外商品貿易統計數字，資料顯示，二零二二年九月份商品整體出口貨值為4,016億元，較二零二一年同月下跌9.1%，而二零二二年九月份商品進口貨值為4,466億元，較二零二一年同月下跌7.8%。

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數據顯示，輸往亞洲的整體出口貨值下跌6.7%。在此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，特別是韓國（跌26.5%）、日本（跌13.9%）、馬來西亞（跌13.8%）和中國內地（內地）（跌8.5%）。另一方面，輸往新加坡（升24.1%）、印度（升11.3%）和越南（升9.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。除了亞洲目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值均錄得跌幅，尤其是英國（跌54.4%）、美國（跌24.5%）和德國（跌18.9%）。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，泰國（跌18.6%）、內地（跌18.4%）和日本（跌16.1%）。同時，來自越南（升58.1%）和馬來西亞（升17.3%）的進口貨值則錄得升幅。

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政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸持續受阻下，本年九月商品出口貨值按年繼續大幅下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口進一步下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差，未來由於主要先進經濟體通脹高企及有關央行因而加大力度收緊貨幣政策繼續抑制環球需求，香港的出口表現將會持續承受巨大壓力。

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記者：鄭日棱