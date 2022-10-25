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【烏克蘭戰爭】德總統突訪基輔 冀與澤連斯基會面

環球社會熱點 17:20 2022/10/25

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德國總統施泰因邁爾長期主導西方與俄羅斯和解，4月時曾指烏克蘭表明不歡迎他到訪。德國政府周二（25日）發表聲明表示，施泰因邁爾當日已抵達烏克蘭。施泰因邁爾表示，期待與烏克蘭總統澤連斯基會面，指希望烏克蘭民眾明白可以依靠德國。

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施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）辦公室突然周二發表聲明，指他已抵達烏克蘭首都基輔。是次為自俄烏戰爭爆發後，施泰因邁爾首次到訪烏克蘭，他曾在4月時透露烏克蘭當局表明不希望他到訪。施泰因邁爾亦指，希望在是次訪問期間，和澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。

施泰因邁爾抵達基輔後表示，德國不但站在烏克蘭民眾一邊，亦將繼續向烏克蘭提供經濟、政治及軍事上援助。施泰因邁爾同時呼籲德國民眾，不要忘記是次戰爭對烏克蘭人的意義，指戰爭已為他們帶來很多苦難及毀滅，烏克蘭民眾需要德國協助。

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施泰因邁爾亦指很高興來烏克蘭，讚揚民眾勇敢、堅強及不屈不撓。施泰因邁爾認為，烏克蘭正經歷無人機及導彈等襲擊，認為現時是向聲援烏克蘭的重要時刻。據報同日抵達基輔的還有瑞士聯邦總統卡西斯（Ignazio Cassis）。

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責任編輯：李俊儀

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