【ESG】英國金融行為監管局新提案 明年訂新規範杜絕企業「漂綠」

英國金融監管機構周二（25日）公布新提案，望由2023 年開始訂下ESG新規範，以防止消費者被「洗綠」（green wasting）或誇大環保投資的說法所蒙蔽。

為防止漂綠行為，英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）提出了一系列措施，包括投資產品的「可持續性標籤」、以及限制企業如何使用 ESG、「綠色」或「可持續」等術語。有關提案的公眾諮詢將持續到2023年1 月，提案實施則將在同年上半年完成。

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該機構表示，它們正加強對可持續產品的檢查並加強執法。其主管Sacha Sadan表示：「洗綠會誤導消費者並削弱對所有ESG產品的信任。而當產品聲稱它們實際上是可持續的時候，消費者應必須充滿信心。」

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撰文：何珊如