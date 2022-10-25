  • 25°C
香港時間 : 20221025日 (週二) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】英國金融行為監管局新提案 明年訂新規範杜絕企業「漂綠」

環球政經 17:27 2022/10/25

分享：

分享：

英國金融監管機構周二（25日）公布新提案，望由2023 年開始訂下ESG新規範，以防止消費者被「洗綠」（green wasting）或誇大環保投資的說法所蒙蔽。

為防止漂綠行為，英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）提出了一系列措施，包括投資產品的「可持續性標籤」、以及限制企業如何使用 ESG、「綠色」或「可持續」等術語。有關提案的公眾諮詢將持續到2023年1 月，提案實施則將在同年上半年完成。

【延伸閱讀】【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

該機構表示，它們正加強對可持續產品的檢查並加強執法。其主管Sacha Sadan表示：「洗綠會誤導消費者並削弱對所有ESG產品的信任。而當產品聲稱它們實際上是可持續的時候，消費者應必須充滿信心。」

【延伸閱讀】【二十大】花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：何珊如

開啟hket App，閱讀全文
可持續發展 ESG 投資產品 產品 金融監管機構 英國

上一篇文章

【能源危機】IEA：全球首次陷入真正能源危機 加速綠色能源轉型

下一篇文章

【盈喜股】優品360發盈喜 中期純利增長最少2.5倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【宏觀術數@iM網欄】黑兔走入青龍穴 推背圖歷史轉捩點
【宏觀術數@iM網欄】黑兔走入青龍穴 推背圖歷史轉捩點
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售
【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售
【港股風暴】港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾1000點 創13年來新低
【港股風暴】港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾1000點 創13年來新低
【美股焦點】佔韓國流量網絡三分之一以上 韓國辯論應否向谷歌、Netflix收網絡費用
【美股焦點】佔韓國流量網絡三分之一以上 韓國辯論應否向谷歌、Netflix收網絡費用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款