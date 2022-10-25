▲ 【復星系】復星：計劃未來一年出售非核心資產還債 目標負債削半

復星國際 （00656） 表示，計劃在未來12個月內出售非核心資產，務求將其淨負債減半，降至500億至600億元人民幣的水平，並承諾已就境內外債務償還作詳細安排。復星國際周二反彈4%，報4.93元。



復星國際管理層在投資者會議上表示，未來將繼續出售非核心資產，目標是償還所有未償公開市場債務，又在短期內繼續保持依靠銀行渠道進行融資，兩者截至上半年約各有500億元人民幣。同時，公司務求將其淨負債減半，降至500億至600億元人民幣的水平。即意味復星去槓桿後的資產負債比率將降低約30%，而目前水平已超過70%。

專注於消費相關領域的發展

公司又強調與各銀行都有非常良好的關係，並且所有銀行貸款展期沒有任何困難，又指公司可將在岸現金轉至離岸戶口，以支付債券利息。

管理層強調將繼續專注於消費相關領域的發展，將復星醫藥 （02196） 、豫園、復星旅遊文化 （01992） 及保險等業務視作核心資產。

摩根士丹利估計，復星將優先處理保險資產的少數股權投資、非核心房地產資產及於互聯網領域的非戰略性投資，但相信該公司不會完全退出房地產市場，而是繼續經營特選市場，如一、二綫城市或與公司有協同效應的商業項目。該行給予公司目標價11.4元，評級「增持」。

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編輯：姚卓然