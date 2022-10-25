【搜游食誌@iM網欄】賞心悅目 美食中尋「思考」的樂趣

上週六出席僱員再培訓局成立30周年暨年度頒獎典禮，有幸我司亦是其中一家獲獎公司，表揚各得獎公司為僱員持續進行培訓工作，重視技能提升。為我們紥根之地作出貢獻，當天政務司司長陳國基先生亦是主禮嘉賓之一，讓得獎各企業，倍添榮譽感。

▲ ERB比喻今年是卅而立，穏步向前，表揚來自不同行業，重視及實踐人材培訓。

謹借此一角感謝這20年來，香港各培訓機構、同業及營商夥伴們的支持和認同，能在過去20年持續獲得此獎項，實屬一份叫人興奮的殊榮，更感謝團隊各成員一起並肩渡過種種艱難跌宕起伏的時刻，特別在此刻去「中介化」的資訊年代，作為品牌代理商，大家都認為是「被淘汰」的高危行業，這個獎項真是「苦中一點甜」！

▲ 與Alessi擁有百年歷史品味設計師品牌，合作長達40多年的代理業務。

「零售業」的困局不是在於網購有多凌厲，是人與人的互動通路已是多線行走，而每條互動線看似是平行時空上永不交錯而令人感到「中介」、「代理」、「實體店」是末路窮途；筆者敢言「非也」，只因大部份中、小企業欠缺足夠的資源，無論人力、物力、財力均不足，又怕少做一瓣會全盤敗局而勉強什麼都做，結果企業弄得七勞八傷，加上抗疫3年，彈盡糧絕，當然烏呼哀哉！人與企業都貴乎「自知」，緊守強項崗位，才可力保企業持續經營。

▲ 何藩先生的攝影作品豈止是一幅「寫真」，啟發讀者從光、影中思考，感悟生活中的感情，去感覺攝影照片背後的訊息。

早前與「香港人出版公司」的項目負責人在K11-MUSEA的TIRPSE共晉商務午餐，喜遇到同是迎難而上的同路人，有說不盡的話，當大家都說尚有誰會買書，Google、Youtube、FB、IG都多到看不完，連「三中商」沒有呀爺支持都不可能經營下去，大家都是打從心底認為這是大家想看到的結局嗎？如果是真的話，何必上學呢？人人都可在電腦、手機尋求知識，去煩解憂！「書」只是一個載體，沒有創作者，研究者將所學所識分享，難道電子媒體就自動有內容嗎？出版人的生存是與創作人共同努力為讀者、為社會帶來有「感情、感悟、感覺」的書籍，觸使人去思考，探索天地萬物的種種玄妙，「思考」正是人的靈魂。好多電子媒體的訊息是娛樂、直入式的洗腦熏陶，使人失去思考的自覺。非常多謝香港人出版社送我 - 何藩先生的書畫冊「My Passion. My Life」一頁頁平面印刷的大師作品，透過光、影帶出千言萬語，細閱內容，猶如與已故何藩先生穿越那些年的細雨與輕塵。

▲ 甜粟米上置魚子醬，白露荀伴蟹肉，鮮、甜、香、嫩，食味清淡中輕輕滲出馥郁。

一頓美食帶給享用人不單是一份飽足，是一份滿足；看一本好書，不是長知識而已，是引領讀者走向無盡的世界中探索「思考」的樂趣！欣賞TIRPSE這家法國餐廳的菜式與店名同樣有趣，將法語ESPRIT倒寫出來，活靈活現的動感靈魂；日籍廚師主理的法菜，更加細緻精巧，令人吃得賞心悅目，顏色配搭好比餐廳眼前的維港美景。前菜我選了甜粟米蟹肉露筍配魚子醬，整個前菜不單是擺盤奪目討好，味道更是精準掌捏，甜的恰如其份，搶不了蟹肉的鮮甜，白露筍那低調的菜根香甜遇上甘酒做的淡黃醬汁，誘出「它」的吃味，人工養殖的魚子醬雖不夠鮮香，但配搭得宜，為這道菜披上海洋的閃閃磷光，食用花卉配襯下，為味蕾覓上Soul-mate！

▲ 烹飪技巧嫻熟，沈穩中突顯魚鮮的嫩滑肉質，精妙之處是看似平平無奇的汁料。

主菜特意選了魚，肉類一定是他們的拿手招牌菜，加上優質食材如A4近江和牛，不用質疑出品的質素，想給自己一點驚喜，一道看似非常平實不花巧的菜式，對主廚清水雄太抱著100%信心，毫無失落感，保持探索食味的初心去品嚐這道菜，他用了日本柚子做汁料，柚子融合了檸檬和酸橙，敗走鰆魚的腥味，更突出魚肉的鮮甜，肉質軟滑帶點魚油香，香煎熟度剛好，保持肉汁，皮略脆，配鮮黃的銀杏和線條扭曲的有機青椒，使沉穩的擺盤添上幾份俏皮感！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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