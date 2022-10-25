【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券

香港天文台將於11月26日（周六）及27日（周日）舉行開放日，介紹天文台的工作，並慶祝香港特別行政區成立二十五周年。

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是次開放日的主題為「早預警、早行動。水文氣象和氣候信息，助力防災減災」，旨在鼓勵大家關注氣候變化引致的極端天氣及其帶來的風險，積極並及早作出應對行動，一同努力防災減災。設置展覽介紹天文台如何應用嶄新科技提供各項服務，包括天氣預報、航空氣象、微氣候監測及輻射監測。

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參加開放日的市民須預先作網上登記，每人最多可索取四張入場券，費用全免。如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。這連結會以新視窗打開。登記系統由10月24日起至11月8日日中午12時開放，成功獲取入場券人士會於11月21日或之前經電郵收到二維碼入場券。

除了現場參觀外，市民亦可以在2022年11月26日起，經網上參觀天文台開放日。

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開放日詳情如下：

登記網址：https://www.hkoopenday.gov.hk/

地點：香港天文台總部（九龍彌敦道134A號）

日期：11月26日（星期六）及27（星期日）

時間：上午9時正至下午5時正（每日共六節參觀時段）

註: 每節參觀時間約一小時

有關開放日查詢，可於辦公時間（星期一至五上午 9 時正至下午 5 時正）致電2926 8213與天文台聯絡。

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責任編輯：陳詠妍