▲ 【零售股】歐舒丹上季銷售按年增25% 美洲增長最勁

​​L'OCCITANE歐舒丹 （00973） 公布截至9月底止第二財季，由於新品牌強勁、旅遊零售及分銷反彈，以及外匯匯率走勢有利，歐舒丹銷售淨額為4.8億歐元，按年增24.9%，按固定滙率計增長16.2%。

按固定滙率計，上季L’Occitane en Provence品牌銷售淨額按年增1.3%至3.2億歐元，佔整體品牌銷售額66%，若撇除俄羅斯，增長率為4.2%；ELEMIS品牌銷售淨額按年增15.1%至6480萬歐元；去年底收購的美國品牌Sol de Janeiro銷售額為5390萬歐元。

上半財年亞太地區同店銷售跌4.3%

若以地區劃分，按固定滙率計，上季美洲增長最勁，銷售淨額按年升63.7%至1.5億歐元，佔整體銷售額31.1%。其次為歐洲、中東及非洲，銷售升6.3%至1.4億歐元。亞太地區則升2.5%至2億歐元。

總結上半財年，按固定滙率計，亞太地區銷售增長1.9%至3.7億歐元，同店銷售跌4.3%，中國為區內最大的市場，佔總銷售額13%。期內，美洲銷售大升59.8%至2.8億歐元，同店銷售升11.2%，美國為集團最大的市場，佔銷售額25.7%。至於歐洲、中東及非洲，銷售升8.2%至2.5億歐元，同店銷售升2.2%。

上半財年集團銷售淨額升16.1%至9億歐元，同店銷售微升0.7%。另外，綫上渠道於第二財季恢復增長，於上半財年按固定匯率計算增長2.2%，佔集團銷售額的比重保持穩定於29.4%。

集團截至9月底止，自有零售店有1,380間，今年淨關閉121間店，當中110間位於俄羅斯。

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記者：宋佩恩