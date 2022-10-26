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【室內設計】元朗富好大廈314呎舊單位 日系無印風格大翻新 重新規劃解決五門歸心布局

理財智慧 08:00 2022/10/26

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舊式兩房單位常見所謂「五門歸心」的布局，意即大門、兩房房門、廚房門及浴室門共五扇門身，通通面向大廳，其缺點是門身太多佔據太多牆身位置，令可用牆身變得零碎，當需要擺放一些如梳化和電視櫃等的靠牆家具時，難免會有較大限制。

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今次《室內設計》所介紹的元朗教育路的單棟式洋樓「富好大廈」，亦面對相同問題。據負責今次設計工程的PILOT DECO透露，其設計師通過巧妙地為單位重新布局，包括將兩房改為一房、將廚房改為開放式設計，並一併改動浴室門口位置，成功解決上述問題。

富好大廈樓齡已逾40年歷史，上手裝修使用超過20年後，已變得極為殘舊，因此現有業主購入單位自住後，急需將單位重新裝修，裝修工程總價約32萬元。

白色主調煥然一新

翻新後的單位以白色牆身及淺木色地板為主調，客飯廳運用了兩款照明方式，其一是燈槽內向上打光的燈帶，此外亦設有正常向下打光的射燈，整體感覺明亮清新，輕易締造出富時尚感的「日系無印風」風格，明顯更能迎合80後年輕業主的需要。

今次單位屬新置入上車盤，由於戶主夫婦現階段打算享受二人世界生活，故暫時未有生育計劃，毋須預留小朋友房，因此得以將原裝的兩間睡房合而為一。兩房打通後，在空間運用上更為靈活。首先，大床位於入房後的右側位置，下方設有儲物地台。設計師在大床與窗口之間另外再造一個貼牆的薄櫃，以用盡這個狹窄的空間。雖然薄櫃會有一定高度，會稍為遮蓋窗戶底部的景觀，但在薄櫃內設置更多貯物空間，無疑會更為實用。房間另一側則造了一個入牆衣櫃，衣櫃右方設有一列同色系貯物格。房間頂部設有「陣位」，最頂部的儲物格亦跟隨陣位緊貼牆身，跟床尾的薄櫃一樣道理，目的是不浪費一分一寸的寶貴空間，這亦是訂造家具的最大好處。

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兩房合一成為主房後，房門亦改為「穀倉門」的趟門設計，身處客廳會明顯看到門框上方外露的滑軌，從設計角度而言相比一般門身更具特色，這亦是業主刻意選擇穀倉門而非幽靈門的原因。由於推拉門毋須預留扇形開門區域，在空間運用上無疑會更為靈活。值得留意的是，穀倉門的隔音效果或會相對較差，但夫婦二人居住其實問題不大。

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廚房改為開放式設計，原有與飯廳分隔的牆身遭拆除後，得以讓設計師將廚櫃延伸至大門側，形成上吊櫃及下鞋櫃的格局，兩者之間的檯面部分設有櫃燈，可用作擺放日用品。至於大門另一邊則設有一個C字櫃，提供大量收納空間，中間開口的檯面部分亦設有櫃燈。此櫃採用了懸空設計，底部預留空間擺放拖鞋或日常用鞋，省卻經常開啟鞋櫃換鞋的麻煩。

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廚房空間本身不算大，由於業主希望安裝正常尺寸的雪櫃，亦不想使用二合一洗衣乾衣機，因此設計師特別將乾衣機及洗衣機採用上下擺放方式，以盡用廚房的寶貴空間。單位其中一個較大的改動，是將浴室入口改至廚房內，為此浴室門亦同樣改為穀倉門，出入浴室時更加方便。浴室的牆壁設計以白色雲石紋為主，而為免色調過於單調，特別選用了黑色浴屏去「撞色」。

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由於浴室入口已改至廚房內，得以讓客廳梳化對面建立一幅連續牆身，方便用作放置電視櫃之用，不過由於該牆身與主房穀倉門的門框相距頗近，因此就算是放置一些現成購買的電視櫃，亦只能挑選一些較薄身的選擇。據知戶主選擇了將電視掛牆，因此在半身高度左右的牆身位置亦預留了電掣位。

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裝修費用明細

清拆及泥水工程：8萬元

油漆：4萬元

水電工程：8萬元

木工工程：10萬元

雜項：2萬元

裝修工程總價：32萬元

設計平面圖

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，請【按此】投稿。

相片來源：Pilot Deco 百樂裝飾設計

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責任編輯：嚴浩文

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